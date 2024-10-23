وزير الداخلية التركي: قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مقر شركة لتصنيع الطائرات المسيّرة في أنقرة

اعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن سقوط قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مقر شركة لتصنيع الطائرات المسيّرة في أنقرة.

وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء التركية الرسمية اليوم أن انفجارا قويا وقع في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة وأعقبه إطلاق نار في المنطقة.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار وإطلاق النار الذي تلاه، وقالت بعض التقارير الإعلامية إن الهجوم انتحاري.

وذكرت الأناضول أن خدمات الطوارئ في طريقها إلى الموقع.