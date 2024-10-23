بوتين خلال لقاء الرئيس الايراني: سنوقع قريبا اتفاقية تعاون شامل وإيران أصبحت عضوا كاملا في البريكس

اشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه بنظيره الإيراني على هامش قمة بريكس في قازان الروسية، الى اننا سنوقع قريبا اتفاقية تعاون شامل، مؤكدا إن إيران أصبحت عضوا كاملا في مجموعة البريكس. وتابع "سنناقش اليوم قضايا الشرق الأوسط وسوريا".

بدوره، اكد بزشكيان لبوتين بان علاقاتنا ذات طبيعة استراتيجية، وعلينا مواصلة التعاون البناء و سنحدد قريبا موعد توقيع اتفاقنا.