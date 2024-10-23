حلف شمال الأطلسي اعلن أنه تأكد من نشر جنود كوريين شماليين في روسيا

أعلن حلف شمال الأطلسي أنه تأكد من نشر جنود كوريين شماليين في روسيا، متحدثا عن خطر تصعيد الحرب في أوكرانيا بدعم من حلفاء موسكو.

واوضحت متحدثة باسم الناتو إن دول الحلف الأطلسي "أكدت وجود أدلة على نشر قوات كورية شمالية في روسيا". وأضافت "إذا كانت هذه القوات ستقاتل في أوكرانيا، فإن ذلك سيمثل تصعيدا كبيرا في دعم كوريا الشمالية للحرب غير المشروعة التي تشنها روسيا".