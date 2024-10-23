خامنئي: صمود المقاومة سيؤدي إلى إحداث تغيير في تاريخ ومصير المنطقة

اشار المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، الى أن "الكيان الصهيوني فشل في القضاء على المقاومة رغم المجازر وقتله أكثر من 50 ألف إنسان بريء"، معتبرا أن "صمود المقاومة سيؤدي إلى إحداث تغيير في تاريخ ومصير المنطقة".

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