الوكالة الوطنية: جولة لمراسلين محليين في "سنتر الغبيري التجاري" وتبين أنه يضم طبقة واحدة عبارة عن مرأب للسيارات

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بان عددا من المراسلين في وسائل اعلامية محلية جالوا في "سنتر الغبيري التجاري" الذي زعم المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي بأنه يحتوي تحت أقبيته على أنفاق لـ"حزب الله" في طبقة سفلية ثانية، بينما تبين أنه يضم طبقة واحدة، وعبارة عن مرأب للسيارات، وبعض الغرف الصغيرة التي تحتوي على بعض المعدات الخاصة بالمكاتب التجارية الموجودة في "السنتر".

وقد رافق مسؤولون عن المبنى مراسلي وسائل الاعلام، وأطلعوهم بالصورة والصوت على تفاصيل المرآب وأقسامه، ليتبين خلوه من أي أبواب تفضي إلى أماكن أخرى، مع وجود غرف صغيرة دخلها المراسلون تحتوي على معدات صيانة وأغراض تخالف الادعاءات الاسرائيلية.

كما جال المراسلون برفقة المصورين في عدد من الطبقات العليا للسنتر، حيث أظهرت الصور مكاتب تجارية وعيادات طبية عادية.