أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن ترحيبها بالفقرة الصادرة حول لبنان في بيان الاجتماع الوزاري للدول الصناعية السبع الذي انعقد بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ في مدينة بيسكارا الايطالية، لا سيما لجهة الدعوة لوقف فوري الاعمال العدائية، والتمسك بالحل الدبلوماسي، وتطبيق قرار مجلس الامن ١٧٠١، والتشديد على دور اليونيفيل وعدم التعرض لعملها، وحماية المدنيين، وتقديم المساعدات الانسانية.
وتقدمت الوزارة بخالص الشكر للرئاسة الايطالية لهذه المجموعة، ممثلة بوزير خارجية ايطاليا انتونيو تاياني، للدعوة التي وجهها لنظيره اللبناني لشرح الموقف اللبناني في هذا الاجتماع، وما يتعرض له لبنان وشعبه من إعتداءات تهدد حياتهم ومستقبلهم، وكيفية الوصول الى حل مستدام يؤمن الامن والاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية رحبت بالفقرة الصادرة حول لبنان في بيان الاجتماع الوزاري للدول الصناعية السبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.