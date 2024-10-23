جعجع: بري وميقاتي "يتذاكيان" في التعاطي مع 1701 ولا يريدان تطبيق القرارين 1559 و1680

اعتبر رئيس حزب القوات سمير جعجع في تصريح لقناة "العربية"، بان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لا يريدان تطبيق القرارين 1559 و1680، وهما "يتذاكيان" في التعاطي مع القرار 1701. واوضح بانهما لا يرغبان بالمطالبة بنزع سلاح حزب الله.
ولفت جعجع الى ان الحرب الدائرة الآن هي بين إسرائيل وإيران، وراى بان بعض مقترحات الموفد الأميركي اموس هوكشتاين فيها تعد على السيادة اللبنانية. واردف "على الحكومة اللبنانية إعلان التزامها بالقرارات الدولية لتجنب الأسوأ، كما عليها على الالتزام بالقرار 1559 المتعلق بنزع سلاج الجماعات المسلحة". وتابع "حذرت من حرب مقبلة منذ شهور وطالبت ميقاتي بمصارحة حزب الله".
واستطرد "علينا تطبيق بنود اتفاق الطائف ونحتاج لموقف شجاع وواضح". وراى بانه لو كان الجيش في النقاط نفسها على الحدود لما هاجمت إسرائيل لبنان.
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