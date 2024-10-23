الإعلان الختامي لقمة "بريكس": نطالب بوقف فوري للنار في غزة ونؤكد ضرورة احترام سلامة الأراضي اللبنانية

طالب الإعلان الختامي لقمة "بريكس"، بـ"وقف فوري للنار في غزة، ونؤكد ضرورة احترام سلامة الأراضي اللبنانية"، لافتاً الى أن "دول المجموعة تعتبر تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان خرقا للتشريعات الدولية".

ودعا الإعلان، الى إلى "تعزيز نظام عدم الانتشار ومنطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وندعو إلى الإسراع في تطوير واعتماد اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب الدولي في إطار الأمم المتحدة".

وأضاف "نشعر بقلق عميق إزاء التأثير السلبي للعقوبات أحادية الجانب على الاقتصاد العالمي والمجالات الأخرى، ونرحب بمقترحات المساعي الحميدة بشأن التسوية الأوكرانية".