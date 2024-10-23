الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 25 صاروخا من لبنان باتجاه نهاريا والجليل الغربي وسماع دوي صفارات الانذار في تل ابيب الكبرى

اعلن الجيش الإسرائيلي بانه رصد إطلاق 25 صاروخا من لبنان باتجاه نهاريا والجليل الغربي.
واشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى سماع صفارات الإنذار تدوي شرق الخضيرة، كما دوت صافرات الإنذار في عدد كبير من المستوطنات بمحيط بحيرة طبريا وحتى شمال تل أبيب.
الى ذلك، لفتت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الى انه لا تغيير في السياسة الدفاعية من اليوم وحتى مساء السبت المقبل.
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