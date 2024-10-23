حزب الله: استهدفنا تجمعين لقوات العدو عند الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة وفي بساتين المنارة

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:20 من بعد ظهر يوم الاربعاء 23-10-‌‏2024، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة بصلية صاروخية".

وفي بيان آخر، اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 من بعد ظهر يوم الاربعاء 23-10-‌‏2024، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في بساتين المنارة بصلية صاروخية".