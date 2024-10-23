شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: مصر تمتلك مقومات تساعد على التفاعل بقوة مع مجموعة بريكس والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة تجمع البريكس خطوة مهمة لتعزيز علاقات مصر الثنائية مع دول المجموعة خاصة في المجال الاقتصادي.

وأوضحت موسي في تصريح لـ"الخليج 365"، أن مشاركة مصر ولأول مرة ضمن مجموعة بريكس خطوة إيجابية تعزز قدرات مصر الاقتصادية حيث يستهدف التجمع بالأساس ترسيخ مفاهيم التعددية القطبية وهو ما يمكن لمصر الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة،

وأشارت موسي إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يمكنها من لعب دور فاعل داخل المجموعة باعتبارها منفذا مهما للمجموعة على السوق الأفريقية، فضلا عن كون مصر وجهة استثمارية واعدة في ظل ما أتخذته الدولة من إصلاحات اقتصادية، وخطوات لتهيئة مناخ الاستثمار .

وقالت إن مجموعة بريكس ستضيف لمصر تنوعا اقتصاديا، إضافة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الداخلية، وتعزيز التعامل بالعملات المحلية بين دول مجموعة بريكس، وهو ما يساهم في تخفيف الضغط علي الدولار في مصر.

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