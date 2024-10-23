رئيس جامعة القاهرة: لدينا محطات طاقة شمسية بالجامعة تنتج 940 كيلووات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة على تضافر الجهود لتطوير السياسات والإجراءات التى تعكس المنظور العالمي للطاقة لضمان توفير طاقة آمنة ومستدامة.



وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى أهميه تطوير تقنيات الطاقة النظيفة، لتسريع الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة. ودعوة للتعاون والعمل المشترك لكل علماء الجامعة لدعم الجهود الرامية لابتكار آليات وحلول ذكية تساعد على زيادة الكفاءة وتقليل انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة.

وأصدرت جامعة القاهرة بإشراف وتوجيهات د. محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة كتيب سياسة ترشيد الطاقة بالجامعة، والذي يؤكد التزامها بإدارة موارد الطاقة بطريقة مسؤولة وفعالة لترشيد الطاقة وخفض نسب انبعاثات الغازات الدفيئة ذات الصلة بما يتماشى مع أهداف وغايات التنمية المستدامة، وزيادة كفاءة إستهلاك الطاقة بالحرم الجامعى، وتخفيض قيمة فواتير الكهرباء بكافة مباني الجامعة، ورفع مستوى الوعي لكافة منسوبي الجامعة، وتوفير بيئة تعليمية داعمة لتحقيق الريادة فى ترشيد الطاقة، والحفاظ على المعدات وتقليل تكاليف الصيانة والعمل على تحقيق مستقبل مستدام للجامعة.



واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق الجهود إلى بذلتها جامعة القاهرة لترشيد إستهلاك الطاقة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 مشيرا إلى أن جامعة القاهرة قامت بتركيب محطات طاقة شمسية على أسطح العديد من المباني، حيث بلغ إجمالي عدد الألواح الشمسية 3197 بقدرة إنتاجية 940 كيلو وات. كما تم استبدال المصابيح LED لأكثر من 82% من المصابيح المتوهجة الخارجية لجميع المباني، بالإضافة إلى تفعيل مشروع المحطة التجريبية لإنتاج الطاقة الكهربائية بكلية الهندسة وتكليف الأمن الإداري بالتأكد من إطفاء كافة المصابيح المضاءة ليلا، وكذلك في أيام العطلات والأعياد.

ومن جانبها أكدت الدكتور سهير رمضان فهمي المنسق العام لمكتب الاستدامة بالجامعة، دور الطاقة وأهميتها في كافة العمليات الحيوية بالحرم الجامعي، ومن هنا يأتي التزام الجامعة بصورة كاملة، بالحد من تأثيرها البيئى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال أنشطة مكتب الاستدامة وفعالياته المستمرة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أنشأت مركز بحوث الطاقة بكلية الهندسة بهدف إعداد جيل من الخبراء في بحوث ودراسات الطاقة، للقيام بمهمة بيت الخبرة في مجال الطاقة من خلال الدراسات والبحوث والاختبارات والاستشارات للهيئات والشركات الصناعية، وإعداد مركز للمعلومات وقاعدة بيانات خاصة بالطاقة إضافة إلى إجراء الاختبارات على أنظمة الإضاءة ووحدات توليد الطاقة الشمسية.