بينهما الأهلي ومصر.. ارتفاع سعر الدولار في 9 بنوك بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة بين 4 و 8 قروش في 9 بنوك بنهاية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بينما استقر في بنك التعمير والاسكان، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.66 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك القاهرة: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.66 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.71 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و48.8 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.