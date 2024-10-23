رئيس الوزراء: "تجاوزنا أزمة نقص الأدوية.. ومبقاش فيه شكاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة استطاعت حل أزمة نقص الأدوية، والتي عانى منها السوق المحلي خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: "عقدنا اجتماعا هذا الأسبوع بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، ورؤساء هيئتي الشراء الموحد والدواء، والحمد لله متابعين الموضوع، ونقدر نقول إننا تجاوزنا الأزمة ومبقاش فيه شكاوى.. وتم حل المشكلة بنسبة تتجاوز 95%".

وتابع: "الوضع حالياً إننا عدنا للفترة السابقة لأزمة الدواء، ومن الوارد يحدث نقص في دواء معين أو اثنين وهذا كان يحدث قبل الأزمة ونتعامل كدولة في هذا الموضوع".

وأكمل: "الأزمة اللي كانت موجودة تجاوزناها بنسبة 95%، ومع ذلك فالدولة مستمرة في ضخ كل الالتزامات المالية لكل الشركات الخاصة بالقطاع الخاص المنتجة للأدوية لكي تكوّن احتياطاتها المطلوبة ولا يحدث اضطراب في عجلة الإنتاج".