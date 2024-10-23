ماكرون يطالب نتنياهو بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 ، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان بأقرب وقت ممكن.

ومؤكدا التزام فرنسا بأمن إسرائيل خلال اتصال هاتفي بينهما، اعتبر ماكرون أن مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار "يجب أن يكون فرصة لتحريك المفاوضات إلى مرحلة جديدة من أجل وقف إطلاق النار في غزة".

ومساء الخميس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قتل السنوار، مستدركا أن "الحرب لم تنته بعد".

وأقر الجيش الإسرائيلي الخميس، بأن قتل السنوار في قطاع غزة كان بمحض الصدفة.

بينما نعى عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، الجمعة، السنوار قائلا إنه "استشهد مشتبكا ومواجها للجيش الإسرائيلي حتى آخر لحظة من لحظات حياته".

وعلى صعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، طالب ماكرون بعدم استهداف البنى التحتية المدنية، وبحماية المدنيين، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

من ناحية أخرى وصف ماكرون الهجمات التي تم خلالها استهداف مقر إقامة نتنياهو بمسيرة، السبت، بأنها "غير مقبولة".

والسبت، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه منزل نتنياهو بقيساريا شمال إسرائيل، لكنه لم يكن متواجدا وعائلته فيه.

كما استنكر ماكرون "تصرفات" الجيش الإسرائيلي ضد قوة السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).

وأوضح أنه يريد أن "تؤدي الأمم المتحدة دورها كاملا في جنوب لبنان" وذلك تعقيبا على سلسلة هجم

المصدر : وكالات