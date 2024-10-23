كوريا الشمالية تؤكد على تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات النووية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، إلى تعزيز الردع الحربي، بما في ذلك القدرات النووية، ردًا على ما وصفه بالتهديدات النووية المتزايدة من الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الزعيم الكوري “كيم” دعا إلى تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات النووية، وجاء هذا التصريح أثناء تفقده “قواعد الصواريخ الاستراتيجية”.

وجاء في التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: “أكدت العديد من الأحداث الأخيرة أن الوسائل النووية الاستراتيجية الأمريكية تشكل تهديدًا متزايدًا للبيئة الأمنية لكوريا الشمالية والتهديدات طويلة الأمد تتطلب أن تعزز البلاد عاجلا ردعها الحربي بشكل أكثر صرامة واتخاذ موقف مضاد شامل وصارم للقوات النووية”.

وخلال التفتيش، استعرض الزعيم الكوري الشمالي الوظائف والقدرات الرئيسية لمرافق الإطلاق في قواعد الصواريخ، فضلاً عن الجاهزية التشغيلية لوحدات الصواريخ الاستراتيجية، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأضاف التقرير أن كيم شدد أيضًا على أهمية تحديث وتعزيز قواعد الصواريخ بشكل أكبر، والتأكد من أن جميع المرافق مستعدة تمامًا للحفاظ على وضعية رد قوية.

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