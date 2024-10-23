شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اهتم التحالف الوطنى بالحفاظ على الثروة الحيوانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي أنشطته في دعم الأسر الأكثر احتياجا في كل المحافظات بخدمات مختلفة، وفى ظل الجهود المستمرة اهتم أعضاء التحالف أيضا بدعم صغار مربي الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية وهو ما ظهر في عدة فعاليات لعل آخرها هو إطلاق قافلة طبية بيطرية مجانية في قرية النزلة لدعم صغار مربي الماشية بمحافظة الفيوم.

واصلت مؤسسة الجارحي جهودها تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لدعم صغار مربي الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية بمحافظة الفيوم، وأطلقت المؤسسة قافلة طبية بيطرية مجانية لقرية النزلة في مركز يوسف الصديق، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

واستهدفت القافلة فحص رؤوس الماشية لصالح أكثر من 115 مستفيداً، حيث تم فحص 815 رأس ماشية، شملت 145 رأس ماشية، 90 رأس ماعز، 120 رأس نعاج، و15 حمار. كما تم إجراء سونار لـ 75 رأس، وتوفير الأدوية ورش المبيدات لتطهير 370 رأس. تم تقديم كافة الخدمات لأهالي القرية بالمجان، تأكيداً على التزام المؤسسة بدعم المجتمع المحلي.



يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.