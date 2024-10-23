قيادي في سرايا القدس من داخل الأنفاق: نقول لإخواننا في حزب الله إننا نرسم معًا بالدم والنار وحدة الساحات

أشار قيادي في سرايا القدس، في في رسالة إلى مقاتلي حزب الله من داخل الأنفاق، إلى أنه "رغم الحصار الخانق وشدة القصف وصعوبة الظروف الأمنية إلّا أننا لم نتوقف لحظة عن الإعداد والتجهيز تحت الأرض وفوقها لأننا حسمنا أمرنا بقتال العدو حتى النفس الأخير".

وقال في الرسالة التي صرّح بها لقناة الميادين وفق ما نشر الإعلام الحربي في سرايا القدس: "نشعر بالفخر والاعتزاز بأننا جزءٌ أصيل من محور المقاومة الوفي لفلسطين والمقدسات نتكامل في الأدوار ونسير بثقة وثبات نحو الهدف المشترك وهو القدس وفلسطين الحرة".

وأضاف "نقول لإخواننا في حزب الله إننا نرسم معاً بالدم والنار في مشهدية بطولية وحدة الساحات، فالعدو الصهيوني يصرخ وينزف من صليات صواريخكم شمال فلسطين المحتلة ووسطها ونحن نجهز على قادته وجنوده في جنوبها".

وأكد القيادي أن "على العدو المجرم ألّا ينتظر منّا سوى القتال، فالأرض لا تتسع إلّا لأهلها، ولن نساوم على حقوقنا ولن ننكسر بعون الله تعالى".