الخارجية الروسية: تأجيل مؤتمر صحفي لزاخاروفا بعد تعرض الوزارة لهجوم إلكتروني واسع النطاق

نقلت وكالة تاس نقلا عن وزارة الخارجية الروسية، إعلانها عن "تأجيل مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا بعد تعرض الوزارة لهجوم إلكتروني واسع النطاق". ويأتي ذلك في وقت تستضيف فيه روسيا قمة لمنظمة "بريكس" مع استمرار الحرب في أوكرانيا والتوتر المتزايد بين روسيا والغرب.

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