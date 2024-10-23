سلوم زار حجار: لوضع الصيادلة المتطوعين بتصرّف مراكز الايواء والاستفادة من خبرة الصيادلة النازحين

زار نقيب صيادلة لبنان جو سلوم وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار على رأس وفد من نقابة الصيادلة "لوضع الصيادلة المتطوعين بتصرّف مراكز الايواء، والاستفادة من خبرة الصيادلة النازحين عبر توظيفهم في مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الشؤون تفاديا للاخطاء الطبية في صرف الادوية".

وأكد سلوم "اهمية تعزيز صمود الاهالي في المناطق الحدودية عبر ايصال الادويّة والخدمة الصحية من خلال العيادات المتنقّلة الى المناطق المحاصرة" .