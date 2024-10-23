مسيرة إسرائيلية تطلق صاروخا على وسط مدينة صور

أفادت قناة الجزيرة، بأن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على وسط مدينة صور في جنوب لبنان.
وكان قد هدّد الجيش الإسرائيلي سكان صور في جنوب لبنان وتحديدًا المتواجدون في عدد من المباني بين شوارع الحيرام، جعفر شرف الدين، أبو ديب وشارع الاثار، وذلك للمغادرة خارج المنطقة التي حددها في خريطة والتوجه إلى شمال نهر الاولي.
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.
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