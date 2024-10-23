فرق الدفاع المدني تنقل المسنين والحالات الصعبة الى اماكن آمنة بعد التهديد الاسرائيلي لمدينة صور

عملت فرق الدفاع المدني اللبناني على نقل المسنين والمواطنين الذين يعانون حالات صعبة الى اماكن آمنة بعد التهديد الاسرائيلي لمدينة صور.

وجاب الدفاع المدني في شوارع مدينة صور وطلب من المواطنين عبر مكبرات الصوت بالاخلاء الفوري، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي باستهداف بعض الأماكن.

بدورها، أقفلت جمعية الرسالة للإسعاف الصحي - الدفاع المدني مداخل مدينة صور لمنع الدخول إليها، كما أجلت عائلات الى مراكز.