طرابلسي: الجهات المانحة منوطة بوزير التربية الذي سيتّجه إلى مؤتمر باريس لدعم القطاع التربويّ

أوضح عضو تكتل لبنان القوي النائب إدكار طرابلسي، في تصريح لقناة "إل بي سي أي"، أن "الجهات المانحة منوطة بوزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الذي سيتّجه إلى مؤتمر باريس لدعم القطاع التربويّ".
وقال طرابلسي إن "الجامعة اللبنانية وضعت برنامجها لفتح كلياتها كلّها وسيُعتمد التعليم عن بُعد للاختصاصات الممكنة".
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