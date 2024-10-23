النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت عدة بلدات في الجنوب

افاد مراسل "النشرة"، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ اعتبارا من التاسعة والنصف من صباح اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت بلدة دير سريان ومدينة الخيام، وتعرضت بلدة الطيبة وكفرصير لغارة جوية عنيفة". واشار الى أن "كما تعرضت بلدة عين بوسوار في منطقة اقليم التفاح لغارة جوية على دفعتين، وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة قبريخا، تلاها غارة على بلدة ارنون في قضاء النبطية".

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