بوتين: أكثر من 30 دولة أبدت رغبتها في الانضمام لمنظمة بريكس

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لمنظمة بريكس، أن أكثر من 30 دولة أبدت رغبتها في الانضمام للمنظمة.

وأضاف بوتين أن المجموعة ستناقش التوسع خلال الاجتماع مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الحفاظ على الكفاءة، مشيرا إلى أن "روسيا تسعى إلى تعزيز مكانة "بريكس" في العالم والتركيز على حل المشاكل العالمية والمحلية".

وذكر أن "دول "بريكس" تظهر مسؤولية في تعاطيها مع الأوضاع العالمية بالأفعال وليس وليس بالأقول، وتمتلك إمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة".

‏وشدد بوتين على أن "جوهر استراتيجية بريكس تحقيق الاستقرار في العالم".