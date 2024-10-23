مصادر لسكاي نيوز عربية: روسيا ستساعد إيران من دون المغامرة بإيذاء علاقاتها مع إسرائيل

أفادت مصادر لقناة سكاي نيوز عربية، بأن "روسيا ستساعد إيران من دون المغامرة بإيذاء علاقاتها مع إسرائيل"، مصيفة "لا نستبعد فكرة مساعدة روسيا لإيران في التصدي للضربة الإسرائيلية".

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية، قولها إن "المساعدة الروسية لإيران قد تشمل الكشف عن الطائرات المهاجمة والتشويش الإلكتروني".

في 15 تشرين الأول،أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، "أننا لن نكشف إذا ما كانت هناك بنود بشأن الدفاع المشترك في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إيران"، وهي اتفاقية يتم العمل عليها بين البلدين.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه التهديدات الإسرائيلية في تنفيذ هجوم على إيران بعد هجوم الأخيرة ضد إسرائيل في 1 تشرين الأول الحالي، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا جراء تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والعدوان على لبنان.