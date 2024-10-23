اشارت صحيفة "هآرتس" نقلا عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، الى اننا نستعد لأسابيع قليلة أخرى من العمليات البرية بجنوب لبنان لإكمال مهمتنا.

كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي: نستعد لأسابيع قليلة أخرى من العمليات البرية بجنوب لبنان لإكمال مهمتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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