نقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية عن مصدر دبلوماسي القول إن "قياديا بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وصل إلى موسكو في زيارة مقررة ويعتزم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين روس.

كانت هذه تفاصيل خبر ريا نوفوستي: قيادي في حركة حماس يزور موسكو ويعقد اجتماعات مع مسؤولين روس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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