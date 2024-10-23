انطلاق اجتماع قمة "بريكس" في قازان الروسية بمشاركة زعماء الدول الأعضاء

بدأ اجتماع قمة "بريكس" السادسة عشرة في مركز المعارض الدولي "قازان إكسبو" في روسيا بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة وزعماء الدول الأعضاء.

ويناقش رؤساء الوفود خلال القمة الجوانب الأكثر إلحاحا في جدول الأعمال العالمي وتبادل وجهات النظر حول موضوع التعاون بين دول بريكس على الساحة الدولية، بما في ذلك حل عدد من الصراعات الإقليمية الحادة.

كما سيتم التطرق لموضوع آخر وهو مسألة زيادة عدد المشاركين في "بريكس".

وفي هذا العام، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس". وهناك حاليا أكثر من 30 دولة أخرى تبدي بشكل أو بآخر اهتماما بالعضوية أو التعاون مع "بريكس".