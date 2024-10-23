شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث إحياء الذكرى (82) لمعركة العلمين والان مع تفاصيل الخبر

شاركت القوات المسلحة عدد من وفود سياسية وعسكرية رفيعة المستوى للدول المشاركة من ( بريطانيا - المانيا - اليونان – إيطاليا ) وعدد من أسر ضحايا معركة العلمين والمحاربين القدماء زيارة النصب التذكارى لمقابر الكومنولث بمدينة العلمين لإحياء الذكرى (82) لمعركة العلمين والتى دارت أحداثها بمسرح عمليات مدينة العلمين عام 1942 .

وتضمنت المراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لمقابر الكومنولث ، ووقف المشاركون دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحروب ، كما قامت الوفود المشاركة بزيارة متحف العلمين العسكرى الذى يعد تجسيداً لمعركة العلمين وتخليداً لذكرى الحرب العالمية الثانية.

جدير بالذكر أن مدينة العلمين أصبحت حالياً مقصد سياحى ومدينة عالمية بمنشآتها ذات الطراز المتطور فضلاً عن إستضافة كبرى الأحداث والفاعليات الدولية بها ، وذلك بعد أن قامت القوات المسلحة بتطهيرها من مخلفات الحروب على مدار الأعوام الماضية لتصبح من أجمل مدن السلام على مستوى العالم .