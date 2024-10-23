ستريدا جعجع: علينا إيصال رئيس إلى سدّة المسؤوليّة قادر على استعادة ثقة المجتمع الدولي والعربي بلبنان الدولة

أكّدت النائب ستريدا جعجع أنه "وبما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أقدم على الدعوة إلى جلسة للهيئة العامة لإنتخاب اللجان، فإن مجرّد الإقدام على الدعوة، وبغض النظر عما إذا كان قد تأمن النصاب أم لا، يدحض أي أعذار كانت تساق عن عدم التمكن من عقد جلسة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة في ظل الأوضاع الراهنة، وبالتالي أدعو بري إلى القيام بما عليه وتحديد جلسة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة في أقرب وقت ممكن، لأن انتخاب رئيس هو الأولويّة القصوى في هذه الظروف".

ولفتت خلال ترؤسها اجتماعاً لرئيس اتحاد ورؤساء بلديات قضاء بشري ورؤساء مراكز حزب "القوّات اللبنانيّة" في المنطقة إلى أن "المهم ليس انتخاب أي رئيس، وإنما علينا إيصال رئيس إلى سدّة المسؤوليّة قادر على استعادة ثقة المجتمع الدولي والعربي بلبنان الدولة والمؤسسات، وقادر على اتخاذ القرار الإنقاذي وتنفيذه، كي نتمكن من فرض وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن".

كما طالبت جعجع، القوّى الأمنيّة وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، "التشدد في ضبط الأمن في المناطق اللبنانيّة كافة، ومنطقة بشري خصوصاً، والتشدد في التأكد من عدم حيازة النازحين أي نوع من أنواع الأسلحة، خصوصاً بعد ظاهرة حمل السلاح بشكل علني من قبل البعض، والتي تشهدها جميع المناطق اللبنانيّة وليس فقط بشري".

كما وضعت النائب جعجع المجتمعين في الملفات كافة التي تهتم بها "مؤسسة جبل الأرز " والمتعلقة بالمساعدات الاجتماعية والطبية والتعليمية، كما اختتام الأعمال النهائية في مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق بشري – الحكومي، الذي سيفتتح أبوابه الشهر المقبل أمام المرضى.

والمساعدات الطالبية التي تقدّمها المؤسسة لطلاب المدارس والمعاهد الخاصة والمعهد الموسيقي في قضاء بشري للسنة الـ16 على التوالي، حيث تقدم الطلبات في مكتب النائب ستريدا جعجع في مدينة بشري.

وقد تداول المجتمعون في آخر التطورات الراهنة، خصوصاً أزمة النزوح الداخلي في لبنان، وشددوا على أنه "لم يعد هناك من منطقة آمنة في لبنان، بعد ما شهدناه من استهداف لبلدات كأيطو، ساحل علما، السعديات، جون، الجيّة، الوردانيّة وبرجا، بالإضافة إلى الإستهدافات التي شهدناها في بيروت لمناطق كـ"الكولا"، "البسطة الفوقا" و"النويري"، لذا طالبت النائب جعجع من الحاضرين، وخاصةً من رئيس الإتحاد ورؤساء البلديات، الإستمرار في نفس النهج الذي كانوا يعملون من خلاله منذ عشرات السنوات، وهو التنبه والتشدد في تطبيق القوانين".