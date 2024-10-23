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يجوب الدفاع المدني في شوارع مدينة صور ويطلب من المواطنين عبر مكبرات الصوت بالاخلاء الفوري، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي باستهداف بعض الأماكن.
بدورها، أقفلت جمعية الرسالة للإسعاف الصحي - الدفاع المدني مداخل مدينة صور لمنع الدخول إليها، كما أجلت عائلات الى مراكز.
كانت هذه تفاصيل خبر نداءات عبر مكبّرات الصوت في صور لإخلائها بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي والاسعاف الصحي أقفل مداخلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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