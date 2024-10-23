لوفتهانزا تمدد تعليق الرحلات إلى بيروت حتى 28 شباط وطهران حتى 31 كانون الثاني

أعلنت الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" أن مجموعة لوفتهانزا قررت تمديد تعليق الرحلات إلى كل من طهران وبيروت حتى أوائل العام المقبل، وسط مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
وذكرت المجموعة، التي تضم الخطوط الجوية السويسرية "سويس" والخطوط النمساوية، أن التمديد يتضمن إلغاء الرحلات من طهران وإليها حتى 31 كانون الثاني والرحلات من بيروت وإليها حتى 28 شباط.
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