وزير الدفاع التايواني: فرض الصين لحصار حقيقي كامل على تايوان سيكون من أعمال الحرب

اشار وزير الدفاع التايواني ويلينغتون كو الى إن فرض الصين لحصار حقيقي كامل على تايوان سيكون من أعمال الحرب وسيكون له تبعات ضخمة على التجارة العالمية، وذلك بعد أن شملت تدريبات صينية الأسبوع الماضي التمرن على هذا الاحتمال.

وأشار كو في تصريحات أدلى بها للصحفيين في البرلمان، إلى أن تلك المناورات حددت منطقة التدريب لكنها شملت مناطق تمنع التحليق والإبحار. وقال "إذا كنت حقا تريد تنفيذ ما يسمى بحصار، وبموجب القانون الدولي هو منع كل الطائرات والسفن من الدخول للمنطقة، فهذا يعتبر وفقا لقرارات الأمم المتحدة أحد أشكال الحرب". وتابع قائلا "أريد أن أؤكد أن التدريبات والتمرينات مختلفة تماما عن الحصار، وكذلك سيكون تأثيرها على المجتمع الدولي".

وأشار كو إلى بيانات تظهر أن خُمس عمليات الشحن العالمية تمر عبر مضيق تايوان بما يعني أن أي حصار سيكون له تبعات تتخطى تايوان، وقال "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي بمقاعد المتفرجين".

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن مجموعة حاملة طائرات صينية أبحرت عبر مضيق تايوان صوب الشمال بعد أن مرت في مياه قرب جزر براتاس الخاضعة لسيطرة تايوان.