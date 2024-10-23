جيروزاليم بوست: جنود إسرائيليون يتمردون ويرفضون الخدمة العسكرية دون تحرير الاسرى

وقّع 15 جنديًا إسرائيليًا آخر على رسالة أعلنوا فيها أنهم سيرفضون مواصلة الخدمة العسكرية دون إبرام صفقة لتحرير الاسرى، حسبما أفاد موقع "واللا".

وانضم الجنود إلى ما مجموعه 138 توقيعًا سابقًا، وفقًا لما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقد وقّع بعضهم للإشارة إلى أن هذه هي نهاية خدمتهم الحالية، بينما وقّع آخرون للتحذير من أنهم وصلوا إلى نقطة الانهيار، بحسب ما نقلته "جيروزاليم بوست".

ودعت الرسالة، الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وأعضاء الحكومة، إلى إنهاء الحرب.

وجاء في الرسالة: "نحن، جنود الاحتياط والجنود والضباط والجنود في الخدمة الفعلية، نعلن بموجب هذا أننا لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو. الحرب في غزة تحكم على إخوتنا وأخواتنا الاسرى بالإعدام".