بلينكن: نعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي دائم لوقف إطلاق النار في لبنان

اشار وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الى أن "حان الوقت كي تحول إسرائيل النجاح العسكري إلى استراتيجي"، مؤكدا أننا "نعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي دائم لوقف إطلاق النار في لبنان".

ولفت الى أنه "يتبقى أمران هما إعادة الاسرى وإنهاء الحرب وندرس إمكانية وضع صيغ جديدة لتحقيق الهدفين"، مشيرا الى ان "لدينا خطط واضحة بشأن المستقبل في غزة بعد الحرب، ويتعين وجود خطط ملموسة للمضي قدما في غزة بعد الحرب". واوضح أننا "نعمل على التوصل إلى تفاهمات واضحة بخصوص الحكم والأمن في غزة".

ورأى أنه "من المهم أن ترد إسرائيل على هجوم إيران بطرق لا تؤدي إلى تصعيد أكبر".

وشدد على أننا "نرفض تماما إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة"، مؤكدا أن "هناك حاجة إلى أن تفعل إسرائيل المزيد لإدخال المساعدات لغزة ويجب أن يكون ذلك مستداما". واعتبر أنه "يتعين وجود خطط ملموسة للمضي قدما في غزة بعد الحرب".