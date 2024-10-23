زعيم كوريا الشمالية يزور قواعد صواريخ: القدرات النووية الاستراتيجية الأميركية تمثل تهديدا

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم أن الزعيم كيم جونغ أون زار قواعد صواريخ استراتيجية ووقف على الاستعدادات "للردع الاستراتيجي"، بينما وصف القدرات النووية الاستراتيجية الأميركية بأنها تهديد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عنه قوله إن الوسائل النووية الاستراتيجية الأميركية تشكل "تهديدا مستمرا" للبيئة الأمنية في كوريا الشمالية، وإن التهديدات الطويلة الأمد تتطلب موقفا مضادا "شاملا وصارما" من قواتها النووية.

كما حث كيم على تحديث القوات المسلحة من خلال إعطاء الأولوية للقوة الصاروخية الاستراتيجية في المستقبل، واصفا إياها بأنها "مبدأ مهم في استراتيجية بناء الدفاع الوطني".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم رافقه في زيارته شقيقته القوية كيم يو جونغ وكيم جونغ سيك النائب الأول لمدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.