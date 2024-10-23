شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: علاقة مصر وروسيا تجسيد للنظام العالمى الجديد متعدد الأقطاب والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، العلاقة بين مصر وروسيا الاتحادية نموذجا للعلاقات الودية التى تحقق مصالح الدولتين على أساس من الندية والتكافؤ وتحقيق مصالح الشعوب فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدا أنها علاقات لا يستغل فيها طرف الطرف الآخر.

وأشار «الشهابي»، إلى أن العلاقات المصرية الروسية تصلح أن تكون عنوانا للنظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب الذى تسعى دول العالم الحر على إقامته على أنقاض النظام العالمي الحالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية القائم على الاستغلال والنهب وظلم الشعوب.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن تلك القراءة خرج بها من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة تجمع البريكس بمدينة قازان الروسية، والتى أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة الأولى لمصر كعضو بتجمع البريكس، مؤكداً أن انضمام مصر للتجمع يمثل إضافة لمسارات عمله، ويساهم في تعزيز دوره كمنصة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الدول النامية.

كما أشاد «ناجى الشهابى» بكلمات الرئيس فى تلك الجلسة والتى عبر فيها عن تقديره للمشاركة فى قمة تجمع دول البريكس التي تستضيفها روسيا، والتى تأتى فى إطار الحرص المصري على الانخراط في فعاليات وأطر التجمع، مثنياً الرئيس السيسى على الجهد الذي بذلته روسيا خلال فترة رئاستها للتجمع، ومشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع روسيا، ليس فقط على المستوى متعدد الأطراف، ولكن على مستوى العلاقات الثنائية التي تشهد تطوراً كبيراً في مختلف المجالات، استناداً إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين في عام 2018 ، كما ثمن الرئيس السيسى التعاون بين مصر وروسيا الاتحادية في العديد من المشروعات المشتركة، خاصةً مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.

وأكد رئيس حزب الجيل أنه فى الجلسة الموسعة اتفقت البلدين على الأهمية القصوى لخفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط في ظل ما يحمله الصراع بالمنطقة من تداعيات سلبية إقليمياً ودولياً، ودعا الرئيسان "السيسى وبوتين " إلى ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في غزة ولبنان، وخفض التصعيد وتفادي الممارسات والإجراءات التي من شأنها أن تدفع بالإقليم نحو مزيد من التأزم.

وأشار الشهابي إلى أن الرئيس السيسى أكد على موقف مصر الثابت من ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، ورفض العدوان الإسرائيلى على لبنان وتأكيده على دعم لبنان، واحترام سيادته وأمنه واستقراره.

كما ثمن رئيس حزب الجيل موقف مصر من الحرب الروسية الأوكرانية والذى أكد فيه الرئيس السيسى، موقف مصر الداعي للحلول الدبلوماسية والتسويات السياسية للأزمات من خلال الحوار، على النحو الذي يحفظ السلم والأمن الدوليين، ويصون مقدرات الشعوب، لافتا أنه موقف يؤكد استقلالية القرار المصرى ونديته.