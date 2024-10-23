المقاومة الإسلامية بالعراق: هاجمنا هدفَين حيويَين في الجولان ووسط الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، في بيان، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الاربعاء 23-10-2024، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير".

وأكدت استمرار العمليات في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وفي هذا الصدد، أعلنت في بيان آخر أنه "هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق صباح اليوم الاربعاء 23-10-2024، هدفاً حيوياً في وسط اراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسير".