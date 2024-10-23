أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن "العثور في يوكنعام جنوب حيفا على المسيرة التي أطلقت أمس واختفت عن منظومة الدفاعات الجوية".
وأمس، تسببت طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان، في حالة ذعر كبيرة وأدخلت ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.
ولأكثر من ساعة، عجزت المقاتلات الحربية والمروحيات عن اعتراض المسيّرة، التي تجولت بحرية قاطعة عشرات الكيلومترات، قبل أن يعلن الجيش اختفاءها.
وتواجه إسرائيل صعوبات كبيرة في التصدي لمسيرّات حزب الله، وتعمل على تطوير أساليب لاعتراضها.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرائيل هيوم: العثور في يوكنعام جنوب حيفا على المسيرة التي أطلقت أمس واختفت عن منظومة الدفاعات الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.