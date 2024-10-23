يسرائيل هيوم: العثور في يوكنعام جنوب حيفا على المسيرة التي أطلقت أمس واختفت عن منظومة الدفاعات الجوية

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن "العثور في يوكنعام جنوب حيفا على المسيرة التي أطلقت أمس واختفت عن منظومة الدفاعات الجوية".

وأمس، تسببت طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان، في حالة ذعر كبيرة وأدخلت ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

ولأكثر من ساعة، عجزت المقاتلات الحربية والمروحيات عن اعتراض المسيّرة، التي تجولت بحرية قاطعة عشرات الكيلومترات، قبل أن يعلن الجيش اختفاءها.

وتواجه إسرائيل صعوبات كبيرة في التصدي لمسيرّات حزب الله، وتعمل على تطوير أساليب لاعتراضها.