شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: مصر تتصرف بحكمة وعقلانية والكل يثق فى القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية دائما ما تمد يد العون لأشقائها وهو ما رأيناه في مساندتها لأهالى فلسطين في محنتهم منذ العدوان على غزة في تداعيات لأحداث السابع من أكتوبر 2023، وشددت على رفضها لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة، وهو الموقف الذى أعلنته وسط تجاهل المجتمع الدولى للمجازر التى يصنعها الاحتلال فى غزة بل إن هناك العديد من الدول التى أيدت الاحتلال فى جرائمه ودعمته بكل الطرق، بالإضافة إلى ما رأيناه منذ اللحظة الأولى من تصاعد وتيرة الأحداث في لبنان وإسراع الدولة المصرية في إرسال المساعدات للأشقاء.

وأضاف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ فى تصريحه لـ ”الخليج 365”، أن الكل يثق فى قدرات وقرارات القيادة السياسية ونعلن مساندتنا الكاملة للدولة المصرية وقواتنا المسلحة، كما نثق فى قدرة الدولة المصرية وطمأنة الشعب على هذه القدرة.

وأشار إلى أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من توسيع رقعة الصراع في المنطقة وتحاول جاهدة لوقف الحرب ونزيف الدم وتصدرت في المفاوضات بين أطراف الصراع لعودة الاستقرار إلى المنطقة، مشددا على أن الدولة المصرية تتصرف بحكمة وعقلانية في هذه الأمور حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.