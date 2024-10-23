وول ستريت جورنال عن حركة استيطانية إسرائيلية: تم تسجيل 700 عائلة للسكن في 6 مستوطنات محتملة بغزة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن حركة "ناشالا" الاستيطانية الإسرائيلية، قولها إنه "تم تسجيل 700 عائلة للسكن في 6 مستوطنات محتملة في غزة".

وأضافت الحركة وفق الضحيفة "نأمل أن يتم البدء في بناء مستوطنات غزة في غضون عام"، زعمت أنها ستملأ المناطق المحتلة في غزة "بالمجتمعات اليهودية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.