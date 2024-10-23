"المقاومة الإسلامية بالعراق": هاجمنا مرّتَين هدفًا حيويًا في إيلات بواسطة الطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بلاغ، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الاربعاء 23-10-2024، هدفاً حيوياً في ام الرشراش "ايلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأكدت "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وفي بلاغ آخر، أعلنت أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الاربعاء 23-10-2024 للمرة الثانية، هدفاً حيوياً في ام الرشراش "ايلات" المحتلة ، بواسطة الطيران المسير".