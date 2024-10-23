خليل: المحادثات مع هوكشتاين كانت إعلان نوايا لا مفاوضات كاملة ولن تكون هناك ملحقات للـ1701

وصف المعاون السّياسي لرئيس مجلس النّواب نبيه بري، النّائب ​علي حسن خليل​، المحادثات مع الموفد الرّئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، بأنّها "إعلان نوايا ولا نسمّيها مفاوضات كاملة".

وأشار، في حديث لقناة "الجديد"، إلى أنّ "خلال اللّقاءات مع هوكشتاين، حصل هناك تفاهم على بعض الأمور الّتي تشكّل قاعدةً للتّفاهم من أجل الغاية المرجوّة، وهي وقف إطلاق النّار والمباشرة فورًا بتطبيق القرار 1701"، موضحًا أنّ "برّي قدّم الصّورة الّتي تتضمّن بعض الإيجابيّة، نتيجة التّجارب السّابقة مع العدو المشوبة بحذر شديد".

وشدّد خليل على أنّ "الموقف اللبناني تبلور أمس بالتّأكيد حول الالتزام بالقرار 1701 لا زيادة ولا نقصان، ولا مانع لدينا إن كان هناك حاجة للتّدقيق أكثر بآليّة تنفيذ القرار"، مبيّنًا أنّه "لن تكون هناك ملحقات علنيّة ولا سرّيّة للقرار 1701، ولن نسمح بأي ترتيبات تحت الطّاولة، لكنّنا على استعداد للتّدقيق في آليّات التّنفيذ".

وأكّد أنّ "كلّ ما سُرّب حول شروط أو ملحقات بالقرار 1701 أو مطالبات تتعلّق بتعديل مهام قوّات الطّوارئ الدّوليّة (اليونيفيل) أو السّماح بمراقبة جوّيّة، لم نسمعها من الوسيط الأميركي، وإن طرح ذلك لن نقبل به".