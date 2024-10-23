ياسين: لبنان يحتاج إلى 250 مليون دولار شهرياً للتعامل مع أزمة النزوح

كشف وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ورئيس اللجنة الوطنية للطوارئ، أن لبنان يحتاج إلى 250 مليون دولار شهريا لمساعدة ما يربو على مليون نازح بسبب العدوان الإسرائيلي، وذلك قبل مؤتمر يعقد يوم الخميس في باريس لحشد الدعم للبنان.

وأضاف لرويترز أن تعامل الحكومة، بدعم من مبادرات محلية ومساعدات دولية، لم يغط سوى 20 بالمئة من احتياجات نحو 1.3 مليون نازح يقيمون حاليا في مبان عامة أو مع أقاربهم.

وقال ياسين إن هذه الاحتياجات من المرجح أن تتزايد إذ تدفع موجات الغارات الجوية اليومية المزيد من الناس إلى مغادرة منازلهم بينما تبذل الحكومة اللبنانية جهودا لإيجاد سبل لإيوائهم.

وقال ياسين “نعمل على تحويل أي شيء، أي مبنى عام (إلى مركز ايواء). هناك الكثير الذي يتعين القيام به”.

وقال لرويترز "نحتاج إلى وقف لإطلاق النار اليوم ونحتاج من كل فرد في المجتمع الدولي ولو لمرة واحدة… أن يتحلى بالشجاعة الكافية ليقول ما يحدث”، مشيرا إلى أنه سيشدد على هذه الرسالة في باريس.

وأضاف “هناك دولة عضو في الأمم المتحدة تشن حربا على دولة صغيرة بأكثر الطرق عدوانية التي شهدناها في تاريخ لبنان. يجب أن تكون هذه هي الرسالة".

وقال ياسين إنه إذا استمرت أعداد النازحين في الارتفاع، فلن يتمكن لبنان من منع الهجرة غير الشرعية المحتملة إلى أوروبا.

وقال "لن نمنع الناس من المغادرة، واستغلال كل الطرق لمغادرة هذه الفظائع التي تحدث كل يوم".

وأوضح ياسين أن حجم الأضرار التي لحقت بلبنان جراء الهجمات الإسرائيلية يُقدر بمليارات الدولارات.

وتابع قائلا "لقد فُجرت قرى بأكملها على الحدود في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى مؤسسات عامة… ومرافق للمياه ومحطات ضخ ومستشفيات… كل هذا بحاجة إلى إعادة بنائه".