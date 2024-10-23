أنتوني بلينكن: مقتل "السنوار" يوفر فرصة لإنهاء الحرب في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إن مقتل زعيم حماس يحيى السنوار يمثل "فرصة كبيرة" لإنهاء الحرب في غزة، وفقا لسكاي نيوز.

وخلال لقائه الرئيس الإسرائيلي عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبر بلينكن أن مقتل السنوار يوجِد فرصة كبيرة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، لإنهاء الحرب وضمان أمن إسرائيل.

وأقر هرتسوج، أن مقتل السنوار يمكن أن يغير دينامية النزاع، مضيفا: "بعد مقتل السنوار والظروف الأخرى التي تبلورت، هناك فرصة فريدة لبذل جهد خاص باستخدام كل الأدوات اللازمة والممكنة للمضي قدما وإعادة الرهائن إلى ديارهم".

ووصل بلينكن إلى إسرائيل الثلاثاء، في إطار جولة جديدة في الشرق الأوسط تهدف إلى الدفع في اتجاه التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس، واحتواء التصعيد العسكري في المنطقة.