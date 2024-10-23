انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لملتقى القاهرة لفن الخط العربي.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شاكر:

تنطلق غدًا الخميس فعاليات الدورة التاسعة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي (دورة الخطاط الكبير محمد حمام)، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، مساعد الوزير للمشروعات الثقافية والمشرف على قطاع الصندوق.

يعقد الملتقى بالتعاون مع الجمعية المصرية للخط العربي، وتحمل الدورة شعار "بناء يتجدد". ويأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة المصرية بالتراث الثقافي والهوية المصرية والعربية. وقد صرح الفنان الكبير محمد بغدادي، قوميسير عام الملتقى، أن مصر نجحت في تسجيل الخط العربي على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي، بعد تقديم ملف شاركت فيه مصر مع 16 دولة، مما يُعد إنجازًا جديدًا في مجال صون الهوية العربية، باعتبار الخط العربي من أهم مفردات الحضارة الإسلامية والعربية.

وأكد بغدادي أن اختيار شعار الدورة "بناء يتجدد" يأتي ضمن رؤية وزارة الثقافة المصرية في إبراز الصورة الحضارية لبناء الإنسان.

وتتضمن فعاليات الملتقى هذا العام العديد من الأنشطة المميزة، حيث تبدأ الدورة الجديدة في السابعة مساء الخميس (24 أكتوبر) بافتتاح المعرض العام للخط العربي داخل قصر الفنون بساحة الأوبرا. ويشارك في الملتقى 160 فنانًا وفنانة من 16 دولة عربية وأجنبية، وهي: الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، المملكة العربية السعودية، الهند، لبنان، بولندا، سلطنة عمان، العراق، الصين، سوريا، إندونيسيا، المغرب، تايلاند، ليبيا، إيطاليا، واليمن.

بلغ عدد المشاركين في المسابقة الرسمية للملتقى 80 متسابقًا من مصر، و31 متسابقًا أجنبيًا وعربيًا، بالإضافة إلى دعوة مجموعة من كبار الخطاطين وضيوف الشرف والمكرمين، والمتدربين من مدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي بالقاهرة، وعددهم 35 طالبًا وطالبة.

كما تتضمن الفعاليات ندوة علمية دولية تُقام في سينما الهناجر في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر، حيث تناقش وتعرض أبحاثًا أكاديمية تتعلق بفنون الخط العربي، بالإضافة إلى ورش عمل فنية متخصصة تقدم تجارب عملية غنية للمهتمين بالخط العربي.

ومن المقرر أن يشهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية ختام فعاليات الملتقى في السابعة من مساء الأحد 27 أكتوبر.