شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": المجلس الوطنى للتعليم يبشر بسياسات تربط المنظومة بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن ما دار من مناقشات هادفة في مجلس النواب بشأن تشكيل المجلس الوطني للتعليم تعد محاولة جادة لتحقيق الهدف المرجو من تشكيل وتكوين هذا المجلس من خلال وضع سياسات تعليمية متكاملة وثابتة مع ربطها بسوق العمل، مؤكدا أن التشكيل الذي تم التوافق عليه سيكون مساعد لتحقيق هذا الهدف.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن المجلس يشمل الخبراء والقطاع الخاص والسلطة التنفيذية، قائلا: "نرحب كذلك بأن يكون قرار ضم الخبراء بترشيح من رئاسة الوزراء وبقرار من الرئيس السيسي لتحقيق مبدأ الشفافية في الاختيار حتي يتم الحفاظ على الهدف من تشكيل هذا المجلس.

وأضاف "عنانى" أن طرح قانون المجلس الوطنى للتعليم بالبرلمان يعد استجابة لتوصيات الحوار الوطني وللمطالبات التي طرحت من أجل إصلاح المنظومة وتطويرها، والتوجه نحو تلبية تطلعات الأسرة المصرية في العملية التعليمية.