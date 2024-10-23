شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"الشيوخ: الحوار الوطنى يستمع لكافة وجهات النظر بشأن ملف الدعم والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا السبت المقبل لمناقشة المقترحات التي تم تقديمها بشأن سبل تحويل الدعم العيني إلى نقدي وأوجه المزايا والعيوب لكل نظام، تعكس حرصه على الاستماع لمختلف وجهات النظر، وضمان اتخاذ قرارات تعود بالنفع على المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد مهران، في تصريحات له، أن تحويل الدعم من العيني إلى النقدي سيساهم بشكل كبير في تحسين آليات تقديم الدعم، خاصة إذا تم توفيره في شكل بطاقة مشتريات لسلع محددة.

وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعزيز القدرة الشرائية للأفراد، من خلال زيادة الدخل المتاح لهم، مما يمنحهم حرية أكبر في اختيار السلع والخدمات التي يحتاجون إليها.

وتابع النائب علي مهران، أن هذا النهج سيسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر، عبر تلبية احتياجاتها الأساسية بشكل أكثر فعالية.

واضاف عضو صحة الشيوخ، أن الدعم النقدي سيتيح للدولة توجيه الموارد بكفاءة أكبر، وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة بشكل أكثر دقة. كما سيساهم في تقليل الفاقد من الدعم العيني، ويعزز من شفافية النظام.

وشدد النائب علي مهران، على أهمية أن يتزامن التحول إلى الدعم النقدي مع وضع آليات رقابية لضمان توجيه الدعم بالشكل الأمثل.

واختتم عضو صحة الشيوخ تصريحاته، بالتأكيد على أن الحوار الوطني يمثل منصة مهمة لمناقشة مثل هذه القضايا الحيوية، داعيًا إلى استمرار التعاون بين جميع الجهات لتحقيق التوازن بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد النائب علي مهران، أن تحويل الدعم إلى نقدي سيكون له دور كبير في تحسين جودة حياة المواطنين، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة.