الخارجية الأمريكية: بلينكن يشدد على ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات لزيادة المساعدات لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقائه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تتخذ إسرائيل خطوات إضافية لزيادة ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في جميع أنحاء القطاع.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، شدد بلينكن على السعي لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء الصراع في غزة بطريقة توفر الأمن الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وقال البيان إن بلينكن ونتنياهو ناقشا أهمية رسم مسار جديد للمضي قدما في فترة ما بعد الصراع من شأنه أن يسمح للفلسطينيين بإعادة بناء حياتهم وتوفير نظام الحكم وكذلك الأمن وإعادة الإعمار.

وتابع البيان "كما ناقش الوزير ورئيس الوزراء الوضع في لبنان والجهود الجارية للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق والذي يتضمن تنفيذا كاملا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ويسمح للمدنيين على جانبي الحدود بالعودة إلى ديارهم".

وبحسب البيان، ناقش بلينكن ونتنياهو الحاجة إلى ردع المزيد من العدوان الإقليمي من جانب إيران ووكلائها، بما في ذلك الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وشركاؤها، كما أكد الوزير مجددا التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل.

وتأتي زيارة بلينكن لإسرائيل في مستهل جولة بمنطقة الشرق الأوسط التي تشهد توترات على خلفية الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على هجوم حماس على أراضيها قبل عام، وتبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وقيام الأخيرة بعملية في جنوب لبنان.